Droga, alcool ed armi: fine settimana movimentato nel vibonese

Fine settimana movimentato per gli agenti della Questura di Vibo Valentia, impegnati in un vasto controllo del territorio volto al contrasto della criminalità diffusa e del consumo di stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno svolto attività mirate nelle zone della movida, svolgendo alcune perquisizioni e controlli.

In particolare, un ragazzo è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un coltello dotato di lama di oltre 12 centimetri: questo è stato fermato in quanto notato mentre entrava in un'area della città nota per lo spaccio.

Altri 3 ragazzi sono stati segnalati al Prefetto in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, a seguito di altrettanti controlli nelle rispettive abitazioni. Uno nascondeva 2 piante di marijuana alte più di due metri; un'altro occultava nella biancheria intima un involucro con circa 10 grammi di marijuana; il terzo invece nascondeva diverse dosi di marijuana e cocaina.

Un altro soggetto è stato fermato nel centro di Tropea durante un regolare posto di controllo, e sottoposto a test alcolemico è risultato con un tasso alcolico nel sangue di 1,24: motivo per il quale gli è stata ritirata la patente. Le operazioni proseguiranno per tutto il periodo estivo.