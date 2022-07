Comportamento antisindacale in Eurospin: la denuncia di Filcams Cgil

"Ci piacerebbe parlar, con un’azienda intelligente - da leggersi, se si ha voglia con il jingle di Cochi & Renato - ma siamo alle solite". Inizia così il comunicato diffuso da Giuseppe Valentino, segretario generale della Filcams Cgil Calabria, che in una nota denuncia come "Eurospin ha inviato una lettera dai contenuti minacciosi al delegato e dirigente regionale della Filcams Cgil Calabria, nella quale si contesta l’uso dei permessi sindacali e gli si intima praticamente il licenziamento".

"Tutto questo avviene nel mentre le Segreterie Nazionali unitarie del settore hanno aperto lo stato di agitazione nei confronti del gruppo Eurospin e si stanno susseguendo scioperi regionali in tutta Italia" prosegue il sindacalista. "Se Eurospin pensa di intimidire il sindacato attaccando, come sta facendo, i lavoratori e le lavoratrici che aderiscono liberamente alla loro Organizzazione e come prova a fare con i delegati e le delegate non ha capito, evidentemente, che non saremo disposti a piegarci".

"La Filcams Cgil Calabria si stringe attorno al suo delegato, che tutelerà in ogni sede e continua la sua battaglia per l’emancipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, per il rispetto dei diritti contrattuali e delle libertà sindacali, contro un’azienda che continua a pensare di vivere in un Paese dove non esiste la Costituzione Repubblicana e che all’interno delle sue mura può vivere indipendente dalle leggi e dai contratti" si legge in conclusione. "Non ci fermeranno, aumenteremo le azioni esterne fino ad arrivare allo Sciopero contro Eurospin anche in Calabria".