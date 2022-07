Covid, il Bollettino. Undici decessi in 24 ore, ad oggi positive oltre 73mila persone

Scende ancora e si attesta intorno al 26% il tasso di positività al covid19 nella nostra regione in questo lunedì 25 luglio che rileva 1391 nuovi casi di contagio su 5875 tamponi effettuati.

Di questi, il numero maggiore di positivi si registra quest’oggi nel crotonese, dove sono ben 449; segue il cosentino con 416, il reggino con 294, il catanzarese con 168, il vibonese con 32 e con altrettanti che sono invece i cosiddetti fuori regioni.

Mentre i guariti aumentano di altri 1388 pazienti, si deve però segnalare una notevole impennata di decessi: ben undici nelle ultime 24, dei quali quattro nel cosentino, tre nel reggino e nel catanzarese ed uno nel crotonese.

Raggiungono poi 73560 gli attualmente positivi (-8 da ieri), dei quali 73214 (-25) in isolamento, 328 (+14) in reparto e 18 (+3) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6.518 (68 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.437 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 73.237 (72.887 guariti, 350 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 45.849 (123 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45.725 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 89636 (88447 guariti, 1189 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2.863 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.839 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 45.028 (44.785 guariti, 243 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 13.820 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.723 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 157.978 (157164 guariti, 814 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2.523 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.505 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40.820 (40.644 guariti, 176 deceduti).