I Porti dello Stretto preferiti per le crociere, domani si consolida la partnership con Msc

Sarà un incontro importante quello di domani a Messina, a bordo della MSC Seaview, fra i rappresentanti della MSC Crociere, il Presidente dell’AdSP dello Stretto Mario Mega ed i rappresentanti delle Istituzioni locali e portuali.

L’obiettivo dell’evento è quello di presentare alle Autorità e alla stampa il consolidamento nei Porti dello Stretto di quella che è ormai la principale compagnia crocieristica con governance italiana che confermerà il porto di Messina come scalo privilegiato di imbarco e sbarco anche per le future stagioni.

Il Presidente Mega, al contempo, illustrerà i dettagli della programmazione infrastrutturale, gestionale e promozionale che, sin dal suo insediamento, l’AdSP dello Stretto ha delineato per i porti di Messina e Reggio Calabria, nel convincimento che la vocazione crocieristica rappresenti per entrambe le città un asset da privilegiare per le importanti ricadute in termini di sviluppo economico ed occupazionale.

È per questo che all’evento presenzieranno il Sindaco di Messina e della Città Metropolitana Federico Basile, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Carmelo Versace, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Antonino Tramontana ed il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, attori imprescindibili della rete interistituzionale che dovrà con sempre maggiore entusiasmo e convinzione pianificare le strategie di accoglienza e le politiche di sviluppo turistico dell’unica destination crocieristica “Porti dello Stretto”.