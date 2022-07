Reggio. Vandalizzati i manifesti del Pride, Associazione: “La nostra visibilità vi fa paura”

“Un grave gesto da condannare che offende la lotta e il contrasto alla discriminazioni verso le persone LGBT+”: è quanto afferma Valentina Tripepi, portavoce del Reggio Calabria Pride dopo che ignoti hanno vandalizzato i manifesti dell’evento e che annuncia verrà sporta denuncia alle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili.

“Questa iniziativa (l’affissione, ndr) è nata grazie a una preziosa collaborazione con l'azienda Atam, che ha concesso l'affissione in una delle pensiline del corso Matteotti, a cui rinnoviamo il nostro grazie sia all'amministratore unico … Basile che ad Argento, che in queste settimane ha coadiuvato con noi la realizzazione di questa simbolica iniziativa”.

“Questo vile gesto – prosegue - dimostra come c'è chi preferisce agire nell'oscurità della notte, in contrapposizione a chi al Pride partecipa a testa alta e alla luce del sole, rivendicando il diritto di gridare al mondo il proprio essere ed esistere senza arretrare davanti ad atti vandalici e di odio omotransfobico”.

Un gesto che per Tripepi dimostrerebbe “come ormai sia necessaria una presenza sempre maggiore di simboli rainbow in città. Al vostro odio – conclude la portavoce - rispondiamo con la bellezza e per questo invitiamo ancora una volta tutta la città a unirsi a noi il 30 luglio in difesa di chi subisce violenze e discriminazioni”.