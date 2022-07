Covid, il Bollettino. Salgono a 15 gli assistiti in intensiva, tasso di positività scende invece al 24%

Scende a poco più del 24% il tasso di positività al Covid19 in Calabria dove, nelle 24 ore appena trascorse, sono stati eseguiti 7057 tamponi che hanno restituito 1724 nuovi casi di contagio: 680 nel cosentino, 513 nel reggino, 411 nel catanzarese, 52 nel vibonese e 14 nel crotonese, con 54 che sono invece di soggetti provenienti da fuori regione o da altri Stati.

Mentre si registrano, ahinoi, altre quattro morti, (tre a Catanzaro ed una a Reggio Calabria), sale di altre 2191 il numero dei guariti tra ieri ed oggi.

A quest’oggi sono invece 73568 gli attualmente positivi al virus, 471 in meno da ieri e dei quali 73239 (-472) si trovano in isolamento domiciliare, 314 (-1) sono assistiti in ospedale, 15 (+2) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6492 (64 in reparto, 14 in terapia intensiva, 6414 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 73095 (72748 guariti, 347 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 45472 (119 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45353 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 89597 (88412 guariti, 1185 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2733 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2710 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 44709 (44467 guariti, 242 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 14325 (87 in reparto, 1 in terapia intensiva, 14237 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 157179 (156368 guariti, 811 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2583 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2564 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40728 (40552 guariti, 176 deceduti).