Ieri sera lungo la statale 17 per Nicotera, nel vibonese, un furgone con a bordo un 34enne - M.D. le sue iniziali - è finito giù per oltre 100 metri in una scarpata.

L'uomo, prontamente soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con un elisoccorso, si trova attualmente ricoverato presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, da quanto appreso, versa in gravi condizioni avendo riportato, nell'impatto, un politrauma.