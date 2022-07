Campionati di nuoto estivi, primeggia l’Arvalia Nuoto Lamezia

"Questa è per te, Max. I ragazzi sono stati formidabili, abbiamo vinto la classifica assoluta e di categoria proprio come tu volevi, con grinta e determinazione. Un abbraccio fin lassù". È con queste parole che mister Francesco Strangis ha esultato per il nuovo importantissimo risultato conseguito dalla Arvalia Nuoto Lamezia ai Campionati Regionali di Nuoto di Categoria e Assoluti Estivi 2022 disputati a Crotone lo scorso weekend. Due primi posti che non potevano che essere dedicati a mister Massimo Borracci, scomparso poco meno di due mesi fa, ma che vive con intensità nei cuori dei suoi atleti.

"Ci siamo confermati campioni regionali di categoria – ha poi proseguito l'allenatore del team della piscina comunale Salvatore Giudice di Lamezia Terme - ma Massimo teneva tanto anche al titolo di campioni regionali assoluti, perciò non possiamo che dedicare a lui questa vittoria netta. Nonostante ciò, bisogna rimanere sempre con i piedi per terra e perseverare, rivolgendo lo sguardo a nuovi obiettivi. Il prossimo appuntamento che ci aspetta sono i Campionati italiani, a cui parteciperemo con una rappresentanza cospicua di atleti che si cimenteranno in diverse gare e a cui si aggiunge quella di Pittelli nei 400 misti (il cui tempo è stato conseguito proprio nella kermesse di Crotone)".

"Siamo molto felici di questo nuovo risultato – ha aggiunto, poi, l'altro coach, mister Armando Labonia –. Arrivare primi anche ai Campionati di Categoria e Assoluti ci pone sul gradino più alto rispetto a tutte le compagini calabresi. Ormai i nostri ragazzi sono proiettati a livello nazionale e prova ne è l'ennesima qualifica di un gruppetto di atleti ai Campionati italiani".