Tragico incidente a Sellia Marina, deceduto un motociclista

Un motociclista 50enne, Francesco Fontanella, è deceduto in un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno e mezzo di oggi in via Frischia nel comune di Sellia Marina.

Il tragico sinistro ha visto coinvolto, oltre al mezzo sul quale viaggiava la vittima, una moto di grossa cilindrata, una utilitaria, una Ford Fusion il cui autista è rimasto fortunatamente illeso.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del Suem 118, che hanno anche allertato l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno messo in sicurezza il sito e i veicoli coinvolti.

Presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e a cui spetterà di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.