Calcio, Serie C. Crotone, il Ds Conti si presenta: “campionato tosto, con la cultura del lavoro si farà bene”

Raffaele Vrenna Jr e Fabio Massimo Conti

Si è svolta stamattina, presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida, la conferenza di presentazione del nuovo Direttore Sportivo dell’F.C. Crotone: Fabio Massimo Conti proveniente dalla Fermana dove ha ricoperto, con successo, sia il ruolo di Ds che di Direttore Generale





di Francesco Pitingolo

Alla fine la riserva, dopo una spasmodica attesa, è stata sciolta. A sostituire l’ex storico Ds Beppe Ursino, che dopo ben ventisette anni di attività con il Crotone Calcio (sin dal 1995), ha contribuito con la sua determinazione e caparbietà a condurre i calabresi a disputare ben tre tornei nella massima serie italiana, sarà Fabio Massimo Conti che avrà l’arduo compito di confrontarsi e far dimenticare al più presto l’ex dirigente rossoblù.

Il giovanissimo Conti, marchigiano, del 1980, ha iniziato la sua carriera nel 2010 proprio ricoprendo la figura di Direttore Sportivo del Montegranaro per poi approdare alla Fermana dove ha ricoperto dapprima il ruolo di Direttore Sportivo e poi quello di Direttore Generale ottenendo, nella stagione 2016/17, una storica promozione della compagine marchigiana in serie C.

Conti lascia dunque la Fermana dopo ben nove anni, di cui cinque disputati nella Serie C portando con sé a Crotone un bagaglio contenente tante vittorie e una ventata di novità in tutto l’ambiente pitagorico.

A fare gli onori di casa, nella odierna conferenza, è stato il Direttore Generale del club pitagorico Raffaele Vrenna Jr:

“Finalmente riusciamo a dare un volto al nuovo Direttore Sportivo. È una persona che sta lavorando con noi da mesi, sin dall’inizio di questo nuovo ciclo; ci darà una mano anche con le istituzioni”.

Il neo Ds Conti ha così introdotto:

“Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Vrenna e il Direttore Generale che mi hanno dato questa opportunità. Sono arrivato in ritardo perché ho dovuto espletare alcuni adempimenti per il ripescaggio della Fermana … Ho avuto la fortuna di lavorare con allenatori e calciatori importanti, mi auguro che questa stagione possa regalarci dei buoni risultati in quest’anno di rinascita”.

Su come è nata questa opportunità e su cosa lo ha spinto a sposare la causa Crotone:

“L’opportunità è nata da un contatto che mi ha reso felice. È un’avventura che mi stimola molto e che ho accolto con tanto entusiasmo anche perché anche io ho voglia di rivincita. Sarà un campionato tosto ma, con la cultura del lavoro, si farà bene”.

Ed ancora su ruolo del Crotone in Lega Pro:

“Crotone non è in serie C per fare la comparsa. La Lega Pro è molto complessa e lunga; le altre compagini ci aspetteranno come una delle squadre più importanti. Affronteremo delle partite meno belle dal punto di vista dello spettacolo ma noi dovremo essere più bravi e forti per superare le avversità che incontreremo durante il campionato”.

Sul mercato:

“Il mercato è ancora lungo e c’è ancora molto tempo. Noi chiediamo ai giocatori determinazione e voglia di rivincita per invertire la rotta che c’è stata a livello di risultati. Io sono sempre stato sinora in contatto con il Direttore Generale, quindi ero a conoscenza di quello che si stava facendo. La direzione intrapresa è quella giusta poi sarà il rettangolo di gioco ad emettere i suoi verdetti”.

Su come sarà il neo Ds:

“Sarò un Direttore Sportivo molto presente e seguirò passo passo gli allenamenti e le partite... credo sia il modo giusto per affrontare il campionato. La vicinanza talvolta aiuta a risolvere gli imprevisti”.

Sul settore giovanile:

“Anche sul settore giovanile dovremo metterci mano, ma attraverso il lavoro cercheremo talenti che possano rifornire la prima squadra”.

Anche il Dg Raffaele Vrenna Jr sul tema ha poi dichiarato:

“In settimana abbiamo nominato il responsabile del settore giovanile che si occuperà di stare vicino ai ragazzi. Abbiamo l’obiettivo di far voler bene al Crotone calcio quindi daremo maggior protezione ai ragazzi per proseguire il cammino e non disperdere tutto il lavoro fatto in precedenza”.

Il Dg sulla campagna abbonamenti:

“La campagna abbonamenti verrà presentata nella settimana entrante e, come già annunciato avrà prezzi stracciati ad esempio circa sessanta euro per un abbonamento in curva. Dobbiamo fare di casa nostra un fortino che ci permetta di conquistare più punti possibili.

Ed ancora il Dg sul mercato:

“In settimana arriveranno altri elementi. Petriccione per in lega pro è un lusso e Cuomo, che ha sposato il progetto, è di un’altra categoria. In ritiro si respira un clima tranquillo e colgo l’occasione per fare un plauso a tutto lo staff tecnico che sta lavorando in armonia.

Ed è proprio in questo clima di pacatezza che l’appuntamento è rinviato a domani domenica 24 luglio dove il Crotone affronterà, alle ore 17:15, presso lo stadio Ampollino di Villaggio Baffa, la prima amichevole stagionale contro l’Asd Soccer Montalto che milita nel campionato di Promozione.