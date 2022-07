Fabrizia. 48enne ritrovato cadavere nei pressi dell’Allaro, indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di un uomo di 48 anni, Domenico Tassone, è stato ritrovato oggi in località Celia di Fabrizia, nelle vicinanze del fiume Allaro.

Secondo i primi accertamenti, la vittima, originaria di Locri ma residente nella stessa cittadina del vibonese, potrebbe essere caduta nel torrente in una particolarmente impervia.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 mentre contemporaneamente è stato allertato anche un elisoccorso, poi annullato una volta che i sanitari, raggiunto il 48enne, ne hanno constatato il decesso.

Le ricerche dell’uomo erano iniziate non appena non si erano più avute sue notizie. I carabinieri stanno indagando per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.