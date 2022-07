Covid, calano i nuovi casi (+2.740), impennata di decessi (+8)

Continuano a calare i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia 2.740 nuovi casi a fronte di ben 2.204 guariti a fronte di un lieve aumento dei ricoveri (+4). Preoccupa invece il balzo dei decessi (+8).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+901), seguita da Reggio Calabria (+850), Catanzaro (+576), Crotone (+239) e Vibo Valentia (+80) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+94). Processati 3 milioni e 431.984 tamponi da inizio pandemia (+9.521) con un tasso di positività che scende al 28,78%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 133.567 (+901), mentre i casi attivi sono 44.116. Di questi, 43.997 sono in isolamento, 118 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 88.266 guariti e 1.185 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 170.224 (+850) mentre gli attivi sono 15.336, di cui 15.249 in isolamento domiciliare, 85 in ospedale e 2 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 154.079 i guariti ed 809 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 78.649 (+576), mentre i casi attivi sono 6.808. Di questi: 6.727 in isolamento, 69 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 71.498 i guariti e 343 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 47.363 (+239) mentre gli attivi sono 2.798. Di questi: 2.772 si trovano in isolamento, 26 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.325 i guariti e 240 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 43.114 (+80), mentre i casi attivi sono 2.499. Di questi, 2.480 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.439 i guariti e 176 i decessi.