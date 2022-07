Polistena, quattro medici indagati per la morte di un ragazzo

A distanza di pochi giorni dalla scomparsa prematura di Marco Salvatore Gervasio, ventunenne deceduto mentre si trovava ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Polistena, la Procura di Palmi annuncia che quattro medici sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Indagine nata a seguito della denuncia dei genitori della vittima, Anselmo Gervasio e Luisa Ferraro, che chiedono di far luce sull'operato dei medici e su come si siano avvicendate le cure nei due giorni in cui il giovane è stato ricoverato. Svolta l'autopsia al fine di far luce sulle cause del decesso: sarà depositata tra 90 giorni.