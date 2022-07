Corigliano-Rossano, scoperto e sequestrato un lido balneare totalmente abusivo:

Un intero lido balneare dotato, oltre che di classici ombrelloni e lettini, anche di ristorante e servizi annessi, sarebbe stato allestito abusivamente sulla spiaggia di Corigliano-Rossano.Questa la scoperta della Guardia Costiera e dei Carabinieri, al termine di un controllo svolto su richiesta della Procura di Castrovillari.

Nello specifico, il lido balneare - completamente attrezzato e funzionale - sarebbe stato allestito in assenza di regolare titolo di occupazione del suolo demaniale. In parole povere, senza alcuna autorizzazione. Accertata l'occupazione illecita di una porzione di spiaggia, i militari hanno sequestrato l'intero complesso con l'aiuto di alcune squadre di Polizia, per gestire gli aspetti relativi all'ordine pubblico.