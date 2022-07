Assaltato bancomat a San Fili, indagano i Carabinieri

Un bancomat è stato fatto saltare in aria a San Fili: ignoti nella notte hanno tentato di asportare del denaro dallo sportello automatico dell'istituto di credito tramite il cosiddetto "metodo della marmotta", ma nonostante il terminale sia stato distrutto i malviventi non sono riusciti a portarsi via neppure un euro.

L'assalto sarebbe avvenuto tra le 2 le 4 del mattino, ma saranno le telecamere di videosorveglianza a fornire maggiori risposte ai Carabinieri, impegnati in una meticolosa indagine nel tentativo di risalire ai malviventi.