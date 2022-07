Covid, stabili i contagi (+3.020), calano i ricoveri (-9) ma non i decessi (+4)

Sembra essersi assestato l'andamento del coronavirus in Calabria. Dopo il boom di casi verificatosi nelle scorse settimane assistiamo ora ad un bollettino dai numeri sostanzialmente stabili: 3.020 i nuovi casi a fronte di 1.503 guariti, che si sommano ad un lieve calo dei ricoveri (-9), che restano però 333 in tutta la Regione.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+1.032), seguita da Cosenza (+949), Catanzaro (+608), Crotone (+219) e Vibo Valentia (+142) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+70). Processati 3 milioni e 422.463 tamponi da inizio pandemia (+12.208) con un tasso di positività che scende al 29,74%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 169.374 (+1.032) mentre gli attivi sono 15.639, di cui 15.552 in isolamento domiciliare, 83 in ospedale e 4 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 152.926 i guariti ed 809 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 132.666 (+949), mentre i casi attivi sono 43.480. Di questi, 43.359 sono in isolamento, 119 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 88.006 guariti e 1.180 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 78.073 (+608), mentre i casi attivi sono 6.841. Di questi: 6.763 in isolamento, 66 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 70.892 i guariti e 340 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 47.124 (+219) mentre gli attivi sono 2.720. Di questi: 2.695 si trovano in isolamento, 25 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.164 i guariti e 240 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 43.034 (+142), mentre i casi attivi sono 2.419. Di questi, 2.400 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.439 i guariti e 176 i decessi.