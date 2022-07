Incidente a Corigliano, chiusa temporaneamente la Statale 106 Jonica

Un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo il raddoppio della Statale 106, nel comune di Corigliano-Rossano, ha reso necessario chiudere l'arteria al transito in entrambe le direzioni.

Lo rende noto l'Anas, che al momento è sul posto assieme a personale medico del 118 ed alle forze dell'ordine per ripristinare la viabilità quanto prima e mettere in sicurezza il tratto.

Il sinistro - che ha coinvolto cinque veicoli e conta una persona ferita in maniera per fortuna non grave - è avvenuto nei pressi del chilometro 15,4. Il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale.

Dopo le attività dei soccorritori la strada è stata messa in sicurezza e la circolazione torna regolare.