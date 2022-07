Calcio, Serie D. Il Castrovillari si rafforza con due attaccanti

Da sinistra: Francesco Azzaro e Francesco Potenza

Arrivano in primi due innesti nel Castrovillari Calcio. Il primo è un volto già noto, quello di Francesco Azzaro, classe 2002, già lo scorso anno in forza ai lupi del pollino, e proveniente dalla primavera del Cosenza, attaccante esterno, destro naturale ma capace di utilizzare anche il mancino. Ama partire dal versante sinistro per convergere centralmente e puntare la porta col piede preferito.

La new-entry è invece Francesco Potenza, anch’egli classe 2002, attaccante centrale. Nato a Nardó inizia il suo percorso calcistico nel settore giovanile di Raimondo Marino (Lecce Soccer Academy) segnando 54 gol in due stagioni; successivamente passa nelle giovanili del Fasano Calcio giocando 10 partite e segnando 11 reti.

Poi va a Gallipoli nel campionato di Eccellenza dove il campionato subisce uno start/stop a causa del covid. Nell'ultima stagione 2021/2022, è in prestito dal Casarano Calcio all’Atletico Racale segnando 5 reti: 5 marcature tutte goal vittoria che sono valse 15 punti.