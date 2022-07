Calcio, Serie D. A Lamezia arrivano i centrocampisti Borgia e Emmanouil

Antonio Borgia e Vasilios Emmanouil

L’Fc Lamezia Terme, società che milita nel campionato di calcio di Serie D, si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive - per la stagione 2022/23 – di calciatori Antonio Borgia e Vasilios Emmanouil

Borgia, centrocampista classe 2003, ha militato nelle giovanili del Sassuolo e disputato l’ultima stagione al Gravina, nel girone H di Serie D, totalizzando 3 reti in 32 presenze.

Emmanouil, anch’egli centrocampista, greco classe 1993, dopo le esperienze in patria e in Olanda è giunto in Italia, dove ha vestito le maglie di Castrovillari, Santa Maria Cilento e Giugliano.