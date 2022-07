Covid, il Bollettino. Tasso di contagio balza al 37%, sei le vittime. Positivi superano i 71 mila casi

Con un indice di contagio di poco sopra il 37% e ben sei decessi avvenuti tra il catanzarese (5) ed il reggino (1), si annota quest’oggi una giornata decisamente “nera” sul fronte del Covid19 in Calabria.

Nelle 24 ore appena trascorse sono stati difatti 8338 i tamponi eseguiti e dei quali 3086 quelli che hanno restituito un risultato positivo. I numeri più alti, in questo mercoledì 20 luglio, si registrano nel reggino (1032), seguito dal cosentino (959), dal catanzarese (579), dal crotonese (253), e dal vibonese (193), mentre sono 70 quelli provenienti da altre regioni o da altri Paesi.

Sono invece 1499 i guariti rispetto ieri mentre gli attualmente positivi si attestano ad un totale di 71391 (+1581 da ieri), dei quali 71049 (+1585) in isolamento, 323 (-5) in reparto e 19 (+1) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6941 (73 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6855 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 70524 (70184 guariti, 340 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 42714 (121 in reparto, 3 in terapia intensiva, 42590 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 89003 (87826 guariti, 1177 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2697 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2670 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 44208 (43969 guariti, 239 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 14968 (80 in reparto, 3 in terapia intensiva, 14885 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 153374 (152565 guariti, 809 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2314 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2295 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40578 (40402 guariti, 176 deceduti).