Crotone. Occupa lungomare con tavoli, sedie e piante: sanzionato

Proseguono i controlli degli agenti della Questura di Crotone, impegnati in particolar modo sul lungomare cittadino in vista della bella stagione e del notevole afflusso di turisti e vacanzieri. Controlli che non riguardano solo la movida ed i possibili fenomeni criminali, ma anche il mero rispetto delle normative e delle autorizzazioni da parte delle attività commerciali.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno sanzionato il titolare di un locale dedito alla somministrazione di alimenti e bevande posto proprio sul lungomare cittadino per occupazione abusiva di suolo pubblico. Questo infatti avrebbe occupato indebitamente circa 45 metri quadri antistanti l'attività con tavoli, sedie e fioriere.

I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.