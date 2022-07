Il grande caldo “snobba” il Sud: allerta solo nel centro-nord

Il Ministero della Salute ha diramato le consuete allerte per le temperature, in vista del fine settimana considerato come il più caldo della stagione, e, a sorpresa, non figura nessuna città del Sud.

Il bollino rosso per le temperature eccessive infatti si ferma a 9 città per oggi, 20 luglio: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Domani, giovedì 21 luglio, si aggiungeranno alla lista Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo, facendo salire il totale a 14. Infine, venerdì 22 luglio (considerato con giorno di picco) le città da bollino rosso saliranno a 16 con l'aggiunta di Trieste e Verona.

Anche le allerte arancioni riguarderanno complessivamente 8 città (Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Verona e Viterbo), mentre sarà emesso un solo bollino verde per Napoli. Escluse dalla lista le altre città monitorate in Calabria ed in Sicilia, a voler indicare che il caldo che interesserà l'estremo sud non sarà poi così insopportabile.