Aziende agricole calabresi, l’Istat certifica calo del 30% in 10 anni

Sono scese a meno di 100 mila le aziende agricole in Calabria: questo il resoconto del censimento generale dell'agricoltura realizzato dall'Istat con il supporto della Coldiretti, che evidenzia un calo non solo delle aziende operanti nel settore ma anche della superficie agricola utilizzata in regione, in calo dell'1,1%.

"I dati del censimento riguardanti la nostra regione, quando saranno disponibili ancora più nel dettaglio, saranno analizzati con attenzione al fine di orientare le scelte di politica agricola" ha dichiarato Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. I dati diffusi infatti sono al momento parziali, e riguardano alcuni macro-aspetti.

Nell'ultimo decennio infatti le aziende agricole calabresi sarebbero diminuite del 30,7%, passando dalle 137.790 del 2010 alle 95.538 del 2020. Allo stesso tempo, però, la disponibilità di ettari di terreno per ogni singola azienda è aumentata, passando in media da 4 a 5,7 ettari. Nonostante ciò, la superficie agricola è diminuita a 543 mila ettari. Arriva invece al 12,7% l'incidenza delle aziende zootecniche.