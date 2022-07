Maltrattamenti di disabili a Corigliano, Minasi: “Attivate le procedure nei confronti della Onlus”

. Notizie che non si dovrebbero mai leggere e che personalmente non solo mi indignano, ma mi addolorano profondamente".

su ragazzi disabili, al solo scopo di soddisfare i propri istinti personali e sadici e creare un clima di terrore e crudeltà nella struttura – per usare le parole del

"

, ma intanto voglio stigmatizzare e condannare i comportamenti disumani descritti dai

, che ringrazio per il loro preziosissimo lavoro. Non appena appresa la notizia, ci siamo subito interfacciati, come assessorato regionale, con il comune affinchè attivi immediatamente

, cosa che sarà senz’altro fatta.

conclude