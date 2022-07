Football americano. Gli Achei Crotone conquistano il primo bowl di Latina

Buona la prima per gli RVL Achei Crotone che sul campo di Borgo Podgora a Latina, conquistano un ottimo 3-0 nel primo bowl di seconda divisione del girone sud. I risultati sono stati 37-26 contro i Briganti 82 Napoli, 26-18 contro i Bandits Caserta e 39-7 contro i Bufali di Latina. Tante erano le prime esperienze di questa nuova stagione, a cominciare dal coaching staff, affidato a Francesco Perri. Ha partecipato a questo bowl, fresca di presenza ai world games in Alabama con il Blue Team, Sabrina Loiacono, unico innesto femminile di questa compagine Senior.

"Abbiamo costruito questo team in poco più di due settimane e con l’obbiettivo primario di divertirci e giocare buon flag football. Sono fiero dei miei ragazzi a cui ho chiesto solo fiducia e nonostante i tanti km e le poche ore di sonno siamo riusciti a portare a casa 3 vittorie su 3. Abbiamo ancora molto da fare, ma siamo già a lavoro per mantenere il 1º posto nel girone Sud in vista del prossimo appuntamento a Roma tra due settimane", dichiara il coach Francesco Perri.

Tra i protagonisti di questo bowl, Alex Hutanu, reduce da una stagione in Francia con gli Iron Mask di Cannes, autore di 12 Touchdown ricevuti e diversi intercetti. "Sono state tre partite bellissime, è sempre bello tornare e giocare per la propria città, con gli amici di sempre. Abbiamo creato un gruppo con poco più di 5 allenamenti, sono contento del feeling che si è creato. Ora testa al prossimo Bowl", conclude Hutanu.