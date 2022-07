Università. Giuseppe Zimbalatti è il nuovo rettore della Mediterranea di Reggio Calabria

Giuseppe Zimbalatti

Il prof. Giuseppe Zimbalatti, professore ordinario di meccanica agraria del Dipartimento di Agraria, è il nuovo Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il sessennio 2022-2028.

Essendo stati raggiunti i quorum previsti dallo Statuto alla prima votazione, non c'è stata necessità di andare oltre. Zimbalati ha ricevuto 257 voti su 491 elettori assoluti.

Le altre preferenze sono andate: 69 a Nicola Moraci, 30 a Claudio De Capua; 10 sono state invece le schede bianche e 5 quelle nulle.

Il Rettore facente funzioni, il prof. Feliciantonio Costabile, nel congratularsi con il neo eletto, che è stata anche Direttore Generale dell’Ateneo fino al 20 giugno scorso e Direttore del Dipartimento di Agraria per i trienni accademici 2015-2018 e 2018-2021, si è detto certo che lo stesso “saprà guidare l'Ateneo verso i traguardi sperati”.

Zimbalatti, nel ringraziare l'intera comunità accademica per la fiducia dimostrata, ha voluto ribadire come profonderà “il massimo impegno per consolidare e rilanciare il ruolo dell'Università in coerenza con i fabbisogni del territorio e con le missioni dell'Università stessa (didattica, ricerca e terza missione)” sottolineandone “l'imprescindibile ruolo di presidio culturale, scientifico e socio-economico”.