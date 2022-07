Pizzo, si tuffa in mare e colpisce uno scoglio: 16enne trasferito d’urgenza in ospedale

È ricoverato in gravi condizioni il sedicenne che quest'oggi è caduto in pieno su uno scoglio a Pizzo Calabro, in località Marina. Il giovanissimo si sarebbe tuffato da un molo ma anziché finire in acqua avrebbe impattato con forza contro uno scoglio artificiale, provocandosi numerose ferite.

Immediato il soccorso dei bagnanti, subito sostituiti dal personale medico del 118 che, dopo un controllo sommario, ha ritenuto necessario allertare l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Catanzaro.