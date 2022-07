Covid, il Bollettino. Nuovamente in rialzo il tasso di positività: sale oltre il 33%, cinque i deceduti

Tornano a risalire i casi di covid in Calabria. Il bollettino di oggi registra un aumento con un tasso di positività al 33,51%. Con 5.144 tamponi processati nelle ultime 24 ore emergono 1.724 nuovi casi a fronte di 1.068 guariti. -1in rianimazione, ma 5 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+531), seguita da Reggio Calabria (+515), Crotone (+419), Catanzaro (+207) e Vibo Valentia (+29) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+23). Processati 3 milioni e 388.102 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 33,51%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 129.361 (+531), mentre i casi attivi sono 40.831. Di questi, 40.704 sono in isolamento, 124 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 87.360 guariti e 1.170 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 166.137 (+515) mentre gli attivi sono 13.982, di cui 13.891 in isolamento domiciliare, 88 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 151.349 i guariti ed 806 i deceduti.

Nel crotonese i positivi al covid salgono a 46.257 (+419), mentre i casi attivi sono 2.567. Di questi: 2.545 in isolamento, 22 in reparto e 0 in rianimazione. Complessivamente, sono 43.451 i guariti e 239 i decessi.

Nel catanzarese i casi covid salgono a 75.909 (+207) mentre gli attivi sono 6.948. Di questi: 6.868 si trovano in isolamento, 71 in reparto e 9 in terapia intensiva. Sono 68.624 i guariti e 337 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 42.534 (+29), mentre i casi attivi sono 2.026. Di questi, 2.007 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.332 i guariti e 176 i decessi.