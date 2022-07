Covid, il Bollettino. Oltre duemila nuovi casi e positivi sopra i 67mila. 16 i pazienti in intensiva

Con poco meno di 7mila tamponi effettuati tra ieri ed oggi, per l’esattezza 6.933, sono 2.113 i nuovi casi di Covid19 accertati in Calabria, dei quali 870 nel cosentino, 676 nel reggino, 466 nel catanzarese, 44 nel vibonese, 3 nel crotonese e 54 di fuori regione.

Il dato emerge dall’ultimo bollettino ufficiale della Regione che ci restituisce purtroppo altre tre vittime, avvenute tutte nel cosentino, ma anche 1.213 guariti.

Gli attualmente positivi al virus sono invece ed oggi 67.334, 897 più di ieri. Di questi, 67.001 (+897) sono in isolamento domiciliare, 317 (-2) sono assistiti nei reparti ospedalieri e 16 (+2) nelle terapie intensive (9 a Catanzaro, 4 a Reggio Calabria e 3 a Cosenza).

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6.880 (63 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.808 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 68.822 (68.485 guariti, 337 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 40.308 (125 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.180 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 88.522 (87.355 guariti, 1167 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2.431 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.408 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 43.407 (43.169 guariti, 238 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 14.091 (85 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.002 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 151.531 (150.726 guariti, 805 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2.012 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.992 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40.493 (40.317 guariti, 176 deceduti).