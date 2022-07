Catanzaro, si ribalta con l’auto e colpisce altri mezzi: un ferito

Poteva avere un bilancio ben diverso l'incidente stradale avvenuto questa mattina a Catanzaro, dove attorno alle 7:30 un'auto che percorreva Via Tommaso Campanella si è ribaltata finendo contro altri mezzi parcheggiati lungo la strada. A rimanere ferito - fortunatamente in modo non grave - solo il conducente del mezzo, un giovane ucraino.

Immediato l'intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco, necessario per estrarre il malcapitato dalle lamiere. Dopo un controllo sul posto, il giovane ferito ha ricevuto le prime cure mediche grazie ad una dottoressa che si trovava di passaggio sul lungo dell'incidente.

Messa in sicurezza la sede stradale, la Polizia indaga ora sull'incidente per fare piena luce sull'accaduto.