Si schiantano contro la chiesa, marito e moglie muoiono a Pennaconi

Due anziani, i coniugi Bruno Evola, di 82 anni, e Maria Cafaro, 73, sono rimasti vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella frazione di Pennaconi, a Cessaniti, nel vibonese.

La coppia viaggiava su una vettura che per cause ancora in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il muro della chiesa di Maria Santissima della Lettera.

A causa dell’impatto Evola sarebbe morto sul colpo, mentre Cafaro sarebbe deceduta poco dopo ed a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di salvarle la vita.

Allertato inutilmente anche l’elisoccorso mentre sul posto, per quanto di competenza, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Cessaniti.