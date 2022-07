Calcio, San Marco Argentano: l’Audace si presenta e festeggia 100 anni si storia

Riparte la Stagione Sportiva 2022/2023, quella dei 100 anni di storia calcistica 1923/2023, e venerdì 12 agosto alle ore 20 in Piazza Riforma, avrà luogo la presentazione della squadra di calcio dell'Asd Audace San Marco.

A presentare la squadra sarà Sabrina Caparelli, madrina dell’evento, e i dirigenti del direttivo, i presidenti Enzo Zicca e Williams Verta, il vice presidente Andrea Lo Bianco e il direttore generale Ferdinando Quintieri, insieme agli altri componenti che sono: Giuseppe Belmonte, Stefano Rocco, Angelo Cozza, Patrizia Cipolla, Massimiliano Monita, Carmine Zicca, Franco Petrassi e Francesco Federico. Si ringraziano apertamente anche tutti gli altri numerosi dirigenti che hanno deciso di aderire a questo progetto ben 15 nuovi soci.

Staff tecnico al gran completo che sarà composto da mister Giancarlo Lucera, dal preparatore dei portieri Salvatore Maritato e dal mister dell’under 18 Giuseppe Marino. Under 18 nata dalla partnership con Asd Valle dell'Esaro Cosenza di Andrea Bartucci e Filippo Di Scianni.

Durante la serata verranno premiati ex dirigenti, allenatori e calciatori delle società passate, Tonino Curcio, Stefano e Massimo Mungo, Fausto Carnevale, Massimo Giovane, Vincenzo Rossano, Vincenzo Mormile, Roberto Nudi e i compianti Pantaleo Ippolito e Pasquale Florio.

Ospiti i vertici della Lega Nazionale Dilettanti e il presidente della Ia Commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria Luciana De Francesco.

Prima della presentazione verranno venduti gli abbonamenti e in omaggio verranno distribuiti degli zainetti con il logo della società, a partire dalle ore 21,30 ci sarà un concerto con il gruppo “Manna&Rino” cover di Alessandro Mannarino e Rino Gaetano che allieterà la serata. Durante l’evento verrà ufficializzata la nuova casacca rossoblu con la patch del centenario, quest’ultimo interamente curato dal dirigente Rocco.

Si ringrazia - continua la nota - per questa manifestazione la ProLoco, l’assessore al turismo Aquilina Mileti, l’assessore allo sport Luca Belmonte e tutta l’amministrazione comunale di San Marco Argentano, unita alla presidenza della Regione Calabria che ha finanziato l’iniziativa. Infine notizia non di poco conto, è stato confermato per un altro anno lo sponsor ufficiale “Pesar Srl”, per questo impegno si ringraziano gli imprenditori di zona Vincenzo e Danilo Piraino".