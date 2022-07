Covid, lieve calo dei casi (+2.653), indice positività scende al 29,3%

Lieve calo dei casi covid in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 2.653 nuovi contagi a fronte di 1.377 guariti, con un tasso di positività che scende al di sotto del 30%, precisamente al 29,3%. Aumentano però i ricoveri (+5), oramai a quota 233 in tutta la regione, ed i decessi (+4).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+921), seguita da Reggio Calabria (+900), Catanzaro (+618), Vibo Valentia (+107) e Crotone (+47) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+60). Processati 3 milioni e 376.025 tamponi da inizio pandemia (+9.055).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 126.960 (+921), mentre i casi attivi sono 39.445. Di questi, 39.316 sono in isolamento, 126 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 87.351 guariti e 1.164 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 164.346 (+900) mentre gli attivi sono 14.023, di cui 13.933 in isolamento domiciliare, 87 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 150.188 i guariti ed 805 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 75.236 (+618), mentre i casi attivi sono 6.909. Di questi: 6.841 in isolamento, 60 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 67.990 i guariti e 337 i decessi.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 42.461 (+107), mentre i casi attivi sono 1.968. Di questi, 1.948 in isolamento, 20 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.317 i guariti e 176 i decessi.

Nel crotonese infine i casi covid salgono a 45.835 (+47) mentre gli attivi sono 2.523. Di questi: 2.500 si trovano in isolamento, 23 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 43.074 i guariti e 238 i deceduti.