Agende personalizzate: una risorsa per il visual marketing

agenda 2017

Le agende personalizzate sono un gadget evergreen, un oggetto in grado di coniugare stile e funzionalità; una risorsa ancora molto utilizzata da professionisti e non solo, nonostante la capillare diffusione di supporti e risorse digitali. Al di là dell’aspetto pratico, le agende hanno anche uno specifico ruolo nell’ambito delle strategie di marketing improntate alla distribuzione di materiale ‘brandizzato’ in omaggio. Da questo punto di vista, quello che all’apparenza sembra un semplice oggetto di uso comune, può assumere un importante ruolo comunicativo, fungendo da ‘biglietto da visita’ per l’immagine del brand e i valori dell’azienda.

Il ruolo dei gadget personalizzati

Nell’epoca della comunicazione digitale, anche le strategie promozionali si sono adeguate all’utilizzo di strumenti e linguaggi moderni; social network, siti web, newsletter, app per dispositivi mobili: sono questi i canali privilegiati dal marketing del nuovo millennio, che punta a raggiungere nel più breve tempo possibile il maggior numero di utenti (e potenziali clienti).

Ciò nonostante, le aziende non rinunciano ad iniziative di carattere più ‘conservativo’ ma, non per questo, meno efficaci. Si tratta, come già accennato, della distribuzione di gadget e accessori personalizzati, ossia caratterizzati da una riproduzione del logo o del marchio aziendale. Articoli di questo genere possiedono specifiche potenzialità promozionali, in quanto:

aiutano a consolidare l’identità visual di un brand o di un marchio (e dell’azienda che lo possiede);

rendono un prodotto più facile da riconoscere rispetto a quelli commercializzati dalla concorrenza;

possono contribuire a migliorare l’immagine e la reputazione del brand ;

migliorano la fidelizzazione della clientela già acquisita e possono favorire l’acquisizione di nuovi.

È per questo che, alla personalizzazione dei gadget aziendali si applicano i principi del visual marketing, una disciplina che analizza il rapporto che si crea tra un oggetto fisico, la sua ‘immagine’ e il contesto in cui viene collocato. L’articolo ‘brandizzato’ viene sviluppato e realizzato in maniera tale da sfruttarne le potenzialità comunicative, curando tanto l’aspetto estetico quanto quello pratico. In base alle teorie di visual marketing, infatti, l’osservatore moderno tende a percepire l’aspetto materiale e funzionale dell’oggetto fisico congiuntamente a quello ‘emotivo’; di conseguenza, anche le caratteristiche ‘fisiche’ e costruttive dell’oggetto concorrono a creare l’immagine. Un gadget personalizzato, quindi, diventa a tutti gli effetti uno strumento di visual marketing, che fa leva sull’immediatezza della comunicazione non verbale.

Perché puntare sulle agende personalizzate

A differenza di quanto si possa pensare, lo sviluppo di una linea di agende personalizzate non è un processo semplice, in quanto bisogna tenere conto di svariati fattori. Il prodotto finale deve adattarsi al target di destinazione (ossia i potenziali destinatari dell’omaggio) e, al contempo, trasmettere i valori del marchio e la mission aziendale. Ragion per cui, per la personalizzazione di agende 2023 le aziende si affidano a specialisti del settore come, ad esempio, gli esperti di Gedshop.it. Una consulenza professionale è indispensabile per individuare le soluzioni che meglio si adattano alle necessità promozionali e di marketing del committente.

Come detto, l’agenda è un oggetto (apparentemente) semplice ma che può risultare prezioso a scopi promozionali. La cura del dettaglio e la qualità complessiva del prodotto finale sono fondamentali da questo punto di vista: un’agenda pratica, che possa risultare effettivamente utile, innesca un’associazione positiva tra l’oggetto e il brand riprodotto su di esso. Chi riceve un’agenda omaggio, infatti, sviluppa un senso di gratitudine verso l’azienda che la distribuisce; questo sentimento viene proiettato sul marchio, rafforzandone l’immagine e la reputazione. Naturalmente, questo meccanismo è tanto più efficace quanto più alta è la qualità dell’oggetto: una buona agenda non solo è confezionata in maniera impeccabile ma si adatta perfettamente alle esigenze del target, in termini di dimensioni complessive, calendario (scegliendo tra quello annuale e quello ‘stagionale’) e materiali utilizzati.