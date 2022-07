Castrovillari. Perseguita marito e moglie, divieto di avvicinamento per una donna

Gli uomini del Commissariato di Polizia di Castrovillari hanno eseguito una ordinanza del Gip del tribunale cittadino applicando il divieto di avvicinamento nei confronti di una donna incensurata accusata di atti persecutori nei confronti di due coniugi.

Dalle indagini emergerebbe che l’indagata gli abbia tamponato le auto mentre erano parcheggiate, abbia sottoposti le vittime anche ad inseguimenti, appostamenti e minacce.

Il tutto, in breve tempo, si sarebbe così tramutato in veri e propri atti persecutori, per gli inquirenti “con una intenzionalità a minare l’incolumità fisica e psichica dei … coniugi”.

La donna ora non potrà più avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla coppia e, comunque con dovrà mantenere da questi una distanza non inferiore a trenta metri, oltre al divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.