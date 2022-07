Un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 ‘Jonica’, al km 410,200, nel tratto ricadente nel comune di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, ha comportato provvisoriamente il blocco del traffico nell’area interessata ed in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.