Serie B. Presentazione del calendario, Cosenza e Reggina ripartono in trasferta

La prima giornata del nuovo campionato di serie B, prevista per il prossimo 13 di agosto (ritorno il 14 gennaio), sarà in trasferta per entrambe le formazioni calabresi che militano nella cadeteria.

Il Cosenza sarà infatti impegnato sul campo del Benevento, mentre la Reggina andrà a Ferrara dove farà visita alla Spal.

Le altre gare in programma sono Ascoli-Ternana, Brescia-Sudtirol, Cittadella-Pisa, Como-Cagliari, Modena-Frosinone, Palermo-Perugia, Parma-Bari e Venezia Genova.

“Intanto volevo salutare le istituzioni presenti, la società Reggina, il patron Saladini che è entrato nella nostra Lega con una forza e un entusiasmo incredibile, tutti i presidenti e i rappresentanti del club. È stata una stagione emozionante e anche di grande crescita per la nostra lega grazie a chi è presente qui e sono convinto che anche i nuovi arrivati faranno ancora di più nella medesima direzione”, ha affermato il presidente della Lega B Mauro Balata intervenendo in apertura di presentazione dei calendari, proprio a Reggio Calabria (QUI).