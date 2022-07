Beach Soccer. Sconfitta agrodolce per l’Icierre, col Cagliari termine 2-6. Ora testa ai playoff

Sconfitta agrodolce quella dell'Icierre Lamezia BS contro Cagliari che permette comunque ai lametini, ad una giornata dal termine del campionato, di raggiungere la qualificazione per i playoff promozione. Un risultato prestigioso per la squadra lametina, al primo anno in questa competizione.

Gli isolani entrano in campo più determinati, la vittoria per loro è necessaria per rimanere in scia del treno scudetto. I neroverdi provano a fare la partita ma vengono puniti da un Medina in splendida giornata di grazia.

Adesso il meritato riposo per ricaricare le pile e poi la ripresa degli allenamenti in vista dei playoff che si terranno proprio a Cagliari dal 5 al 7 agosto.

IL TABELLINO

Icierre Lamezia-Adriatica Immobiliare Cagliari 2-6 (2-4; 0-2; 0-0)

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Villella, Mercuri. All: Pellegrino.

Adriatica Immobiliare Cagliari: Manis, Rolon, Aramu, Etzi, Frutos, Medina, Mainas, Melis, Ruggiu, Podda, Sabatino. All: Wilson Santos

Arbitri: Musumeci di Catania e Fagnani di Termoli

Reti: 3’ pt Medina (C), 8’ pt Frutos (C), 9’ pt De Fazio (L), 10’ pt Medina (C), 12’ pt Mercuri (L), 12’ pt Frutos (C); 6’ st Medina (C); 3’ st Etzi (C)