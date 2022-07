Cosenza. Grazie a Cras e Polizia Provinciale, diversi rapaci spiccano il volo e tornano liberi

Hanno nuovamente spiccato il volo tre assioli, due civette e altrettanti barbagianni, grazie all’impegno congiunto dei volontari del Centro Recupero Animali Selvatici, e degli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza.

Si tratta di esemplari che, ritrovati feriti per degli incidenti stradali o per dei colpi di arma da fuoco, sono stati recuperati, messi in salvo e curati dai volontari del Cras di Contrada Lacone di Rende, in una struttura di proprietà della Provincia bruzia.

A chiedere l’intervento della Polizia Provinciale al comandante Rosario Marano, il Responsabile del CIPR (Comitato Italiano per la Protezione degli Uccelli Rapaci) Mauro Tripepi, che ha inoltrato una richiesta formale di invio di una pattuglia per la liberazione dei rapaci, la cui reimmissione è avvenuta alle 19:30 di ieri, 14 luglio, nell’area limitrofa alla sede del Cras.

Presenti per la Provincia, su disposizione del Comandante Marano, i Sostituti Commissari Aldo Coccimiglio e Giuseppe Raimondi; per il CIPR, i Responsabili Mauro Tripepi, Antonio Iantorno, Nicoletta Boldrini e Daria Stepancich.

Il rilascio in natura è avvenuto con successo e racconta una ennesima, bellissima storia di attenzione, cura e dedizione all’ambiente in stretta sinergia fra istituzioni e volontariato locale.

Senza prezzo assistere a quel volo liberatorio, sapere che delle creature la cui sorte era altrimenti segnata tornano invece e finalmente nella propria casa.