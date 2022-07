Covid, il Bollettino. Più di 3mila nuovi casi in 24 ore e sei vittime. Positivi oltre i 65 mila

Ancora alto il numero di nuovi casi di Covid19 in Calabria: tra ieri ed oggi, a fronte di 9581 tamponi eseguiti, sono stati difatti 3057 i positivi accertati, per un tasso di contagiosità che si conferma ancora intorno al 32%.

Il numero maggiore di covid, come sempre, nel cosentino (956), seguito dal reggino (896), catanzarese (673), crotonese (270) e vibonese (197), con 65 casi che si riferiscono invece a soggetti extra regionali.

Aumentano di altri 1654 invece i guariti mentre il bollettino ufficiale riporta anche per oggi delle vittime, sei in tutto: tre nel catanzarese, due nel cosentino e una nel reggino.

Sono a tutto 65165 gli attualmente positivi, 1397 in più di ieri, dei quali 64836 (+1391) in isolamento domiciliare, 314 (+8) ricoverati in ospedale, 15 (-2) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6937 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6864 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 67681 (67345 guariti, 336 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 38685 (122 in reparto, 2 in terapia intensiva, 38561 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 88354 (87192 guariti, 1162 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2490 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2467 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 43298 (43060 guariti, 238 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 13672 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13584 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 150374 (149570 guariti, 804 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1861 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1841 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40493 (40317 guariti, 176 deceduti).