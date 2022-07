Chiosco abusivo a Le Castella: scattano sanzioni e denunce

Avrebbe allestito un intero chiosco-bar nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale, con tanto di pedana in legno per ospitare i tavolini, senza alcuna autorizzazione. Questa la scoperta a Le Castella, emersa durante controlli congiunti della Polizia e della Capitaneria di Porto.

Nello specifico, il titolare dell'attività avrebbe agito senza alcun permesso realizzando una struttura per la quale sarebbe stato necessario un titolo edilizio previsto dal Codice della Navigazione. Una mancanza grave, che ha fatto scattare la denuncia a piede libero.

Come se non bastasse, è stata elevata anche una sanzione per la mancata applicazione delle misure di sicurezza e di igiene in merito alla vendita di prodotti alimentari: comportamento che mette a rischio la salute dei consumatori. L'attività in questione è risultata anche sprovvista di ogni piano di attuazione in ambito di sicurezza alimentare.

I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo, con particolare attenzione alle zone turistiche e notoriamente affollate.