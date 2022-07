Catanzaro, beccato mentre evade dai domiciliari: finisce in carcere

Si trovava agli arresti domiciliari per vari reati - evasione, rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale - ma al momento del controllo di routine svolto dai Carabinieri è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione. Finisce così in carcere un trentunenne di Catanzaro, risultato irreperibile lo scorso 10 luglio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe aggredito un passante per strada con pugni e schiaffi, al fine di estorcegli 500 euro e, non sazio, anche alcuni oggetti personali contenuti nel borsello come gli occhiali da sole. La segnalazione della vittima ha fatto scattare le ricerche, che hanno permesso di appurare come l'aggressore fosse proprio l'evaso.

Successiva perquisizione ha portato alla scoperta di 600 euro in contanti e di un paio di occhiali da sole, proventi della rapina. Per tali motivi, terminate le formalità di rito, l'indagato è stato trasferito per direttissima in carcere.