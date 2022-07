Corigliano-Rossano, incendiata nella notte ennesima vettura

Ancora un'auto in fiamme, ancora a Coriglia-Rossano. Nella notte ignoti hanno dato fuoco ad un mezzo posteggiato lungo Via Ungaro, una Fiat Punto, gravemente danneggiata dalle fiamme. Fortunatamente l'incendio non si è propagato ad altri veicoli.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che attorno alle 2:00 sono giunti sul posto domando l'incendio e mettendo in sicurezza l'area. Al momento non si esclude alcuna pista, e pur non essendo stata trovata traccia di innesco o combustibili si ipotizza un atto doloso.