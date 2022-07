Arriva il grande caldo: nuovo anticiclone chiamato “Apocalisse”

È in arrivo anche sulla Calabria il nuovo anticiclone africano dal nome decisamente evocativo: Apocalisse. Dopo Scipione, Caronte ed Hannibal, che a partire da giugno hanno già macinato record su record di temperature, è in arrivo un nuovo caldo intenso che si abbatterà progressivamente su tutta la penisola.

Si tratta della sesta ondata di caldo africano decisamente anomala, che ha portato picchi di oltre 40 gradi all'ombra anche nel nord, dove la situazione è già gravata dalla siccità e dal progressivo scioglimento dei ghiacciai. Ma a quanto pare, fino ad ora si è trattato solo di un assaggio: l'anticiclone Apocalisse ha già fatto registrare picchi di 46° all'ombra in Spagna, e non si escludono temperature simili - se non superiori - anche in alcune zona d'Italia.

Le forti temperature dureranno almeno per una settimana, ma c'è una buona notizia: data la conformazione del bel paese - lambito dai mari - ci si aspetta generalmente temperature massime entro i 38-40 gradi. Temperature superiori a questa soglia sono previste, al momento, solo in alcune aree della pianura padana, del Sud e delle Isole.

Regna invece l'incertezza sulla possibilità di nuove ondate di calore così forti. Al momento si tratta solo di supposizioni e proiezioni, ma secondo alcuni esperti metereologi tali ondate di calore proseguiranno anche per l'intero mese di Settembre. Altri invece ipotizzano che questa sarà l'ondata più calda di tutte. Non ci resta che scoprirlo.