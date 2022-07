Pestato a morte durante una furto, presunto assassino condannato a 18 anni

Sono 18 gli anni di carcere che la Corte d’Assise di Catanzaro ha inflitto a Vasil Naidenov Ivanov, detto “Vasco”, 32enne bulgaro accusato di aver ucciso, durante una rapina, il commerciante vibonese Andrea Mastrandrea, all’epoca 75enne.

I fatti risalgono al giugno del 2013 quando a Filadelfia la vittima fu massacrata di botte e per cancellare le tracce venne incendiata anche la sua abitazione (QUI).

Secondo la tesi degli inquirenti Mastrandrea sarebbe stato ucciso per un furto in casa compiuto all’imputato insieme a un complice. I due sarebbero stati però scoperti e prima di sparire col bottino il 32enne – che è nipote dell’ex badante del 75enne - si ritiene abbia dapprima immobilizzato quest’ultimo per poi pestarlo a morte.