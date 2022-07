Catanzaro, si capotta con l’auto dopo un’incidente: ferita un’anziana

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Catanzaro, dove - attorno alle 11:30 - due auto si sono scontrate lungo Via Raffaele Carbonari, nella zona nord della città. L'impatto è avvenuto tra due auto che procedevano in direzione opposta, una delle quali si è capottata su di un lato a seguito dello scontro.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme a personale medico del 118, per estrarre la conducente dal mezzo. Si tratta di un'anziana che, dopo un primo controllo sul posto, è stata trasferita in ospedale per ulteriori controlli.

Messa in sicurezza l'arteria stradale, la Polizia Locale sta svolgendo i dovuti adempimenti per accertare la dinamica del sinistro.