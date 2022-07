Controlli nella Piana di Gioia Tauro, in tre finiscono in manette

Tre persone sono finite in manette, nei giorni scorsi, a seguito di un vasto controllo svolto dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro in tutta la Piana, volto al contrasto ed alla prevenzione di reati comuni.



A Gioia Tauro un uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Il soggetto, già destinatario di apposita misura di custodia cautelare, è stato interessato da un codice rosso della Procura di Palmi, che ha permesso di indagare e ricostruire le condotte vessatorie e violente nei confronti dei familiari.

Discorso diverso invece a Rosarno, dove due individui sono stati pizzicati mentre si trovavano in giro nonostante gli arresti domiciliari. I due - arrestati pochi giorni addietro con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti - sono stati nuovamente arrestati con l'accusa di evasione dai domiciliari.