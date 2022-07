Crotone, il mercatino del primo giovedì del mese resta su viale Regina Margherita

Viale Regina Margherita, Crotone

Dopo la protesta degli ambulanti di questa mattina, il sindaco fa marcia indietro. Trovata la soluzione per l’allocazione del tradizionale mercatino del primo giovedì del mese: si terrà in viale Regina Margherita, come nel passato, ma tenendo conto di alcuni accorgimenti necessari per salvaguardare la sicurezza di cittadini ed operatori.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha chiarito che l’amministrazione aveva allo studio una serie di soluzioni che tenessero conto della necessità di prevedere gli standard di sicurezza necessari al fine di poter prevedere lo svolgimento del tradizionale mercato, tra queste anche la possibilità che il mercato si tenesse nella tradizionale sede a patto che fossero garantiti tali standard.

Successivamente, nella riunione tecnica che si è tenuta a margine dell’incontro con gli operatori, è stata valutata la possibilità di tenere il mercatino in viale Regina Margherita rispettando una serie di prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza di consumatori ed operatori. Un criterio che risponde al principio di legalità ed efficacia amministrativa così come il sindaco ha avuto modo di illustrare, in precedenza, agli stessi operatori, principio sul quale sono basati anche i controlli che si stanno effettuando sul lungomare.

L’amministrazione intende tutelare gli operatori commerciali che operano nel rispetto delle regole ed allo stesso tempo emarginare quei fenomeni di abusivismo che non rispondono al principio di legalità.