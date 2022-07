Crotone. Mercatino sfrattato, gli ambulanti protestano davanti al Comune

Hanno protestato stamattina davanti al Palazzo comunale gli ambulanti per la questione della scelta della location del mercato che tradizionalmente si svolge il primo giovedì del mese a Crotone.

Il mercato in questione si è tenuto fino a poche settimane fa in via Regina Margherita, luogo, però, che per il Comune non è più idoneo in termini di sicurezza e non solo, in base a relazioni del settore Lavori pubblici e Polizia locale.

Per questi motivi già diverse volte il mercato è saltato, così come salterà anche domani, e ciò costituisce per gli ambulanti una grossa perdita economica che si aggiunge in un periodo già di crisi profonda del commercio.

Il Comune aveva indicato come nuova location in piazzale Milone che, però, per i commercianti ambulanti non è idonea allo svolgimento del mercato, anche per motivi logistici.

Nel corso della protesta, promossa dall’Ana Ugl, così come durante l’incontro con il sindaco, Vincenzo Voce, l’assessore alle Attività produttive, Natale Filiberto e il dirigente comunale Varano, i commercianti hanno espresso le loro rivendicazioni.

Hanno ribadito che a parer loro l’area più idonea resta viale Regina Margherita, anche se Filiberto ha ricordato che ci sono state relazioni contrarie dei dirigenti comunali.

In particolare, l’ente eccepisce che non è più possibile che si parcheggino i furgoni degli ambulanti sui marciapiedi ed i vigili urbani hanno bocciato anche l’ipotesi che il mercato si possa svolgere distante dai marciapiedi stessi.

All’incontro tra amministrazione e commercianti hanno partecipato anche i consiglieri di minoranza Giuseppe Fiorino e Andrea Devona, con quest’ultimo che ha avuto un duro scontro con il sindaco Voce, che ha lasciato l’incontro.

Prima di andare però il primo cittadino ha sottolineato l’esigenza che si possa trovare un’area che stia bene a tutti sottolineando, poi, anche la necessità che sia assicurata correttezza nelle assegnazioni e pagamenti dei canoni.

L’Ana Ugl con il segretario Salvatore Scerbo, ha respinto anche l’ipotesi di far svolgere il mercatino nelle vicinanze di Parco Pignera, soprattutto a causa dell’alto traffico della strada e dell’esposizione al vento.

Poco prima delle tredici è stato deciso che il prossimo giovedì 21 luglio si terrà il mercato in forma sperimentale in viale Regina Margherita, con i commercianti che da un lato occuperanno il marciapiedi e dall'altro no.

In ogni caso sarà lasciata una corsia d'emergenza per l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso. All'esito della verifica, si prenderà la decisione se mantenere questa location o meno.