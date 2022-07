Improvviso scoppio di una bombola di gpl, sfiorata la tragedia a Crotone

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone è intervenuta in via delle Conchiglie di località Gabella per un incendio di sterpaglie, e che a causa del forte vento si è poi propagato all'interno di un recinto, coinvolgendo due autovetture e una roulotte.

Durante la fase di spegnimento si è verificato lo scoppio di una bombola di gpl che si trovava all'interno della roulotte: fortunatamente non ci sono state conseguenze per i pompieri.

Sul posto anche i Carabinieri, che stanno accertando le possibile cause dell'incendio, il quale ha completamente distrutto i tre mezzi coinvolti.